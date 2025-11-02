Así fue captado el alcalde en México minutos antes del ataque (video)

-

Minutos antes del ataque, fue entrevistado y dijo que había seguridad en el lugar, esperando que todo saliera bien.

El alcalde del municipio de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre entre una multitud que se concentró en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, para disfrutar del "Festival de las Velas", un evento organizado por las autoridades locales como parte de los festejos por el Día de Muertos.

Varias imágenes han circulado en redes sociales sobre el momento del crimen y los momentos previos al ataque.

El alcalde realizó una transmisión en redes sociales minutos antes. "Bendiciones a todos, esperemos que pasen una agradable noche, estamos a sus órdenes", dijo Manzo en el video publicado en su perfil.

Al ser cuestionado sobre el despliegue de seguridad, comentó: "Hay presencia de diferentes órdenes de gobierno, esperemos que todo salga bien, con tranquilidad, y disfruten de esta noche", dijo.

#México | Los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo fueron junto a su pequeño hijo, quien lo abrazó con ternura en una imagen que hoy conmueve a todo el país.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las autoridades incautaron en la escena un arma corta y siete casquillos de bala.

Según las autoridades, dentro de las pertenencias del presunto agresor abatido no hallaron una identificación. Además, informaron que un regidor resultó herido pero ya está fuera de peligro.