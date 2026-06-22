Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Así fue la captura del hombre que disparaba al aire en zona 5 (Video)

  • Por Reychel Méndez
22 de junio de 2026, 09:59
El hombre fue neutralizado y capturado luego que decidiera resguardarse en una vivienda del sector. (Foto: Captura de video/PNC)

El hombre fue neutralizado y capturado luego que decidiera resguardarse en una vivienda del sector. (Foto: Captura de video/PNC)

La Policía Nacional Civil tuvo que utilizar gas pimienta para poder neutralizar al hombre que disparaba al aire.

OTRAS NOTICIAS: Captura de un hombre por disparar al aire deja a varios intoxicados en zona 5

Durante la tarde del pasado domingo 21 de junio, agentes de la PNC capturaron a Mario "N", de 52 años, luego de ser denunciado por vecinos, cuando efectuaba disparos al aire sin causa justificada.

El hecho se registró en la 33 avenida y 15 calle de la colonia Abril, en la zona 5 capitalina. 

Cuando los agentes policiales se presentaron al lugar para capturarlo, el individuo se negó e intentó refugiarse en una vivienda. 

Durante las diligencias, las autoridades utilizaron gas pimienta, afectando a las personas que se encontraban en el domicilio. Posteriormente, fueron atendidas por Bomberos Municipales.

Tras la captura, se llevó al hombre a Torre de Tribunales, quedando a disposición de la justicia. Asimismo, se incautó una pistola ilegal marca Daewoo, con dos tolvas y 17 municiones.

Las fuerzas de seguridad compartieron un video donde muestran cómo se llevó a cabo la operación de la captura.

Mira el video: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar