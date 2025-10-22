Capturan a primo de menor que cayó de una terraza tras disparo (video)

-

La víctima recibió el impacto de un balín y cayó desde una terraza.

EN CONTEXTO: Menor impactado por el balín de un rifle de aire cae de una terraza

José Pablo Roldán Palencia, de 13 años, murió luego de caer desde una terraza, tras recibir el impacto de un balín disparado con un rifle de aire comprimido.

El hecho ocurrió en la vivienda del menor, ubicada en la 4a. avenida de la zona 1 de Sacatepéquez.

Según las investigaciones, Roldán jugaba con otros dos jóvenes y uno de ellos accionó el arma.

Esta tarde, agentes de la comisaría 74 e investigadores de la DEIC capturaron a José "N", de 19 años, primo de la víctima, por el delito de homicidio, según la orden emitida por un juzgado de Antigua Guatemala.

En un trabajo coordinado entre policías de la comisaría 74 e investigadores de la DEIC fue capturado José “N”, de 19 años, en la zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, por el delito de homicidio, según la orden de emitida hoy 22 de octubre por un juzgado de Antigua Guatemala pic.twitter.com/HgeAKtpZRc — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 22, 2025

El capturado es quien presuntamente habría disparado el rifle, ocasionando la muerte de su primo.

Médicos confirmaron que Roldán presentaba una herida en el tórax, posiblemente causada por proyectil de arma de aire o gas comprimido.

La investigación continúa para esclarecer los detalles del crimen.