Así fue cómo lograron la captura de "El Mencho" (video)

El rey del crimen organizado vivió sus últimas horas como plebeyo, incapaz de disfrutar la fortuna que acumuló por años.

La Secretaría de la Defensa Nacional reveló cómo se planeó y ejecutó el operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Todo inició gracias a una de sus parejas sentimentales, quien llegó a visitarlo en Tapalpa, Jalisco, lugar donde fue descubierto.

Según detallaron las autoridades, el pasado 20 de febrero, ubicaron a un hombre de confianza de una de las parejas de Oseguera, quien llevó a la mujer a Tapalpa. Un día después, ella salió del lugar, pero "El Mencho" se quedó bajo un fuerte operativo de seguridad.

Ese mismo día, los militares realizaron un cerco en estados aledaños a Jalisco, para no levantar sospechas entre el líder criminal o sus subalternos.

Cuando los elementos de la Defensa llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros. Fue allí cuando el criminal intentó escapar junto a sus guardaespaldas.

"El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida hacia una zona boscosa, ahí se estableció un cerco y los persiguió la fuerza especial, lo ubicaron oculto entre la maleza", confirmaron las autoridades.

Estaba enfermo

La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, "El Mencho" vivía rotando escoltas, cambiando de residencia cada dos días, con disfraces que incluían el de un inofensivo anciano en silla de ruedas.

La DEA tenía intervenidos los teléfonos de sus principales operadores y, por eso, sabía del estado ansioso en el que vivía, el cual agravaba sus problemas de riñón e hígado.

A sus 59 años, "El Mencho" tenía serios problemas de salud, por cirugías realizadas en improvisados hospitales, su mala alimentación y sus horas de sueño que estaban fragmentadas en viajes hechos de madrugada de un escondite a otro.

