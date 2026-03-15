Liverpool tropieza con Tottenham, mientras el United se afianza en el podio

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Vigente campeón de Europa League, pero en plena lucha por la permanencia en Premier League, el Tottenham arañó un empate 1-1 contra Liverpool este domingo, mientras que Manchester United se asentó en el podio tras vencer 3-1 al Aston Villa.

En Anfield, Dominik Szoboszlai anotó su cuarto gol de falta directa esta temporada en Premier League para abrir el marcador (minuto 18), pero el brasileño Richarlison logró el empate en los últimos instantes de partido (90).

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El resultado mantiene al Liverpool fuera del Top 4, en quinta posición con 49 puntos. Además, el empate tiene un sabor amargo pronunciado, ya que las derrotas de Aston Villa (4º, 51 puntos) y Chelsea (6º, 48) habrían permitido a los reds ocupar la cuarta posición en caso de victoria.

Tampoco le sirve en exceso al Tottenham (16º, 30), que sigue a solo una unidad de los puestos de descenso, pero al menos puso fin a una racha de cuatro derrotas desde que Igor Tudor tomó las riendas del equipo. En grave peligro de caer a la segunda categoría por primera vez desde la temporada 1977-78, el Tottenham encadena 12 partidos de liga sin ganar.

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El gran ganador

Desprovisto este año de competiciones europeas y eliminado de las copas nacionales, el Manchester United está completamente concentrado en la Premier League e infligió la derrota a su rival directo por el Top 4, Aston Villa, gracias a la inspiración de su capitán Bruno Fernandes.

El volante portugués encontró la cabeza del brasileño Casemiro en un córner (minuto 52, 1-0) y habilitó al también brasileño Matheus Cunha (71, 2-1), su asistencia número 16 esta temporada en la Premier, que supone un nuevo récord en el club mancuniano, una asistencia por delante de David Beckham en la temporada 1999-2000.

Benjamin Sesko hizo después honor a su reputación de suplente de lujo marcando el tercero de los diablos rojos, en el 81. Mientras que el equipo dirigido por Unai Emery, que había igualado parcialmente gracias a Ross Barkley (64), encadena un nuevo mal resultado en Premier, en medio de su doble cita contra el Lille en octavos de final de Europa League (victoria 1-0 en la ida).