Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

  • Por Selene Mejía
29 de enero de 2026, 18:51
Así puedes disfrutar los títulos nominados. (Foto:  Warner Bros)

Estas son las plataformas de streaming donde puedes disfrutar de las películas nominadas a los Premios Oscar. 

La 98ª edición se celebrará el 15 de marzo de 2026, a las 7:00 p. m., en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aún estás a tiempo de analizarlas por tu cuenta.

¿Dónde puedes disfrutar de la entrega de premios?

La gala será transmitida por ABC y en TV Azteca

No te pierdas las cintas aquí

 

 

En Netflix

Frankenstein

Train Dreams

K-Pop Demon Hunters

The Perfect Neigbor

All the Empy Rooms

 

 

En HBO Max

Sinners

One Battle after another

Weapons

The Devil is Busy

The Alabama Solution

Armed Only with a Camera

 

 

En Disney+

Elio

 

 

MUBI

La hermanastra fea

 

 

Renta/Venta en Apple TV y Google Play

Blue Moon

The Smashing Machine

Jurassic World: Rebirth

 

 

En cines

Marty Supreme

Avatar: Fuego y Cenizas

Bugonia

It Was An Accident

Song Sung Blue

Sentimental Value

Zootopia 2

Sinners

One Battle After Another

Hamner (19/02)

Sirat (por estrenarse)

Amélie y los secretos de la lluvia (por estrenarse)

 

 

