Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

Estas son las plataformas de streaming donde puedes disfrutar de las películas nominadas a los Premios Oscar.
La 98ª edición se celebrará el 15 de marzo de 2026, a las 7:00 p. m., en el Dolby Theatre de Los Ángeles, aún estás a tiempo de analizarlas por tu cuenta.
¿Dónde puedes disfrutar de la entrega de premios?
La gala será transmitida por ABC y en TV Azteca.
No te pierdas las cintas aquí
En Netflix
Frankenstein
Train Dreams
K-Pop Demon Hunters
The Perfect Neigbor
All the Empy Rooms
En HBO Max
Sinners
One Battle after another
Weapons
The Devil is Busy
The Alabama Solution
Armed Only with a Camera
En Disney+
Elio
MUBI
La hermanastra fea
Renta/Venta en Apple TV y Google Play
Blue Moon
The Smashing Machine
Jurassic World: Rebirth
En cines
Marty Supreme
Avatar: Fuego y Cenizas
Bugonia
It Was An Accident
Song Sung Blue
Sentimental Value
Zootopia 2
Sinners
One Battle After Another
Hamner (19/02)
Sirat (por estrenarse)
Amélie y los secretos de la lluvia (por estrenarse)