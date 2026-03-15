Así recuerdan al ginecólogo que murió en la avioneta accidentada

La avioneta en la que viajaba junto a otras tres personas, sufrió un accidente y se desplomó.
EN CONTEXTO: Lamentan muerte del doctor que iba a bordo de la avioneta accidentada
El mal clima pudo haber originado el trágico accidente en la zona montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
Daniel Dario Doherr Perez, piloto y exfutbolista, Unrum Jarat Stian Noruega, de 55 años, y su esposa Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, quien estaba embarazada, y el dr. José Carlos Fuentes Orozco, fueron las víctimas mortales.
El galeno de 48 años contaba con la especialidad en obstetricia y ginecología y viajaba junto a las otras víctimas en el vuelo privado el pasado 14 de marzo.
En redes sociales se ha viralizado su labor y ha sido recordado como un médico servicial, dedicado y muy profesional; incluso era un doctor reconocido en el municipio por su labor en el Hospital Nacional de San Marcos.