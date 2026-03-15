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Así recuerdan al ginecólogo que murió en la avioneta accidentada

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de marzo de 2026, 13:46
El médico era especialista en obstetricia y ginecología.&nbsp;(Foto: redes sociales)

El médico era especialista en obstetricia y ginecología. (Foto: redes sociales)

La avioneta en la que viajaba junto a otras tres personas, sufrió un accidente y se desplomó.

EN CONTEXTO:  Lamentan muerte del doctor que iba a bordo de la avioneta accidentada

El mal clima pudo haber originado el trágico accidente en la zona montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Así lucía la avioneta en la que viajaban. (Foto: redes sociales)
Así lucía la avioneta en la que viajaban. (Foto: redes sociales)

Daniel Dario Doherr Perez, piloto y exfutbolista, Unrum Jarat Stian Noruega, de 55 años, y su esposa Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, quien estaba embarazada, y el dr. José Carlos Fuentes Orozco, fueron las víctimas mortales. 

(Foto: Archivo/Soy502)
(Foto: Archivo/Soy502)

El galeno de 48 años contaba con la especialidad en obstetricia y ginecología y viajaba junto a las otras víctimas en el vuelo privado el pasado 14 de marzo.

En redes sociales se ha viralizado su labor y ha sido recordado como un médico servicial, dedicado y muy profesional; incluso era un doctor reconocido en el municipio por su labor en el Hospital Nacional de San Marcos.

@diverchampo Gracias por su apoyo a la Educación #descanseEnPaz #DrJoseCarlosFuentes ♬ sonido original - Diversificado Champollap

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