Este es el mensaje del Viacrucis de la Guardia de Honor (video)

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El cortejo procesional recorrerá la ciudad tras su salida de la zona 10; se espera su retorno a las 22:30 horas.

EN CONTEXTO: Procesión de Jesús Nazareno de la Guardia de Honor recorre la ciudad este domingo

El padre Fernando Divassi compartio el mensaje especial que acompaña el anda de la Virgen María, como un símbolo y conmemoración a la madres que han perdido a una hija o a un hijo.

"Dando fortaleza todas las mamás que han perdido un hijo, a los niños inocentes que ofrendaron su vida a Dios sin saberlo; a todas, la Madre les dice, ¡tu hijo está en mis brazos!" añadió el sacerdote.

Padre Fernando Duvassi nos explica el adorno que porta el via cursis de la Guardia de Honor.



(: Óscar Rivas/ Soy502) pic.twitter.com/axIQ89GT8o — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 15, 2026

También, un letrero especial acompaña el anda de la consagrada imagen del Jesús del Nazareno de la Misericordia, quien es acompañado por los Reyes Magos. En él se puede leer: "Mi reino no es de este mundo".

El recorrido concluirá con su retorno a la cuasiparroquia, ubicada en el interior de la Guardia de Honor, a las 22:30 horas.