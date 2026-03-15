¡Ten cuidado! Así pueden estafarte durante esta Semana Santa

¿Te están ofreciendo una casa vacacional en la playa? Ten cuidado, podría tratarse de una estafa.
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El descanso oficial para los trabajadores es a partir del jueves 2 al domingo 5 de abril.
Y para algunos centros educativos, se suspenderán actividades desde el 27 de marzo. Este periodo será un primer descanso extendido para que las familias guatemaltecas puedan disfrutar del verano y de la Semana Santa.
Sin embargo, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) advierte de la modalidad de estafa digital, en la que ofrecen casas vacacionales en la playa inexistentes.
Por lo que, las autoridades solicitan al usuarios que antes de reservar o pagar en línea hospedajes o alquileres vacacionales verifiquen que sea un sitio confiable y seguro, solicitan que "no ingreses a enlaces sospechosos y no compartas información personal o bancaria", para evitar caer en estafas.