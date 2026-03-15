¡Ten cuidado! Así pueden estafarte durante esta Semana Santa

⚠️ Este verano, no caigas en estafas digitales.



Antes de reservar o pagar en línea, verifica siempre la página, evita enlaces sospechosos y no compartas información personal o bancaria.



La prevención también está en lo digital. #YoSoyPrevención #MinisterioDeGobernación… pic.twitter.com/XdbcAEf1yV