Amarini Villatoro le gana al Saprissa y es líder en Costa Rica

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El técnico cobanero Amarini Villatoro dio cátedra en el partido más llamativo de la jornada 12 del futbol costarricense y lideró al Cartaginés en el triunfo 2-1 sobre el Saprissa, de Hernán Medford, para asumir el liderato del Clausura 2026.

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Con goles de Geancarlo González y de Cristopher Núñez los brumosos lograron la remontada después de que Jefferson Brenes había adelantado al Monstruo en tiempo de reposición de la primera parte.

Amarini Villatoro alcanzó su primera victoria ante el Saprissa por Liga Promerica pic.twitter.com/hrK9775tHP — UNAFUT (@UnafutOficial) March 15, 2026

El triunfo y la derrota de Herediano 1-2 ante Liberia, le permite al equipo que dirige el guatemalteco colocarse en el primera lugar de la tabla con 23 puntos, uno más que los florenses y dos más que los morados.

¡SUBEN AL LIDERATO! ⚽️



El Cartaginés de Amarini Villatoro remontó y le ganó en casa 2-1 al Saprissa en la fecha 12.



Los brumosos lideran el Clausura 2026 con 23 puntos, por encima de Herediano (22).



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"En el primer tiempo nos faltó creérnosla más. La charla del medio tiempo fue "yo creo, yo puedo". A veces el jugador duda, no confía en sus capacidades. Nosotros no somos menos que nadie. Podemos igualar cualquier de los planteles del torneo. Nuestro equipo ha sido resiliente", dijo el de Alta Verapaz al concluir el juego.

Cartaginés volverá a la cancha el próximo domingo cuando enfrente al Pérez Zeledón, a partir de las 3 de la tarde.