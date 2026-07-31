¡Dentro de un ropero! Así fue cómo un reo logró escapar de la cárcel de Pavón

Como si se tratara de una película, un reo logró "esconderse" sin que nadie lo notara y escapar de la prisión de Pavón.
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Como César Humberto Hernández Vicente fue identificado el reo que logró escapar de una manera insólita de la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes.
De acuerdo con reporte del Sistema Penitenciario, Hernández aprovechó que durante ese día los reclusos entregaban a sus clientes los productos que elaboran para esconderse en un ropero, el cual apareció abandonado en las inmediaciones del penal. En su interior fue localizado un par de zapatos.
Las autoridades también dieron a conocer que el fugado tiene antecedentes por ebriedad y escándalo, robo e intento de asalto en los años 1988, 1984 y 1983, por lo que se considera un recluso peligroso.
Las autoridades piden a la población que si obtienen información sobre su paradero lo reporten de inmediato al número 1533 o al 110 de la PNC.