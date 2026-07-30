¡Era una trampa! Supuesta venta de un terreno deja sin vida a ganadero

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Los criminales fingieron querer comprar el terreno, pero todo se trató de una trampa.

Lo que parecía ser una negociación para adquirir un terreno terminó en un hecho criminal contra un empresario y ganadero.

Dos hombres que fingieron estar interesados en comprar un lote, lo asesinaron a balazos en la comunidad San Antonio, Petén.

La víctima fue identificada como Aníbal Lazo, de 55 años, dueño de una lotificación ubicada en ese sector, quien perdió la vida a causa de múltiples heridas de bala.

El empresario Aníbal Lazo fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicleta. (Foto: Carlos Pelaez)

De acuerdo con la investigación preliminar, los sujetos llegaron al lugar movilizándose en una motocicleta y dijeron estar interesados en comprar el terreno.

Sin embargo, al captar la atención de Lazo, sacaron armas de fuego y le dispararon. Luego escaparon a excesiva velocidad.

Habitantes de la comunidad expresaron su consternación por el crimen y describieron al fallecido como una persona amable, educada y cercana a los vecinos. Según comentaron, era reconocido por brindar apoyo en actividades comunitarias de la localidad.

El crimen ocurrió en un lote propiedad de la víctima (Foto: Carlos Pelaez)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias, mientras fiscales del Ministerio Público indicaron que se investiga el móvil del crimen.