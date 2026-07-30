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¡Era una trampa! Supuesta venta de un terreno deja sin vida a ganadero

  • Con información de Carlos Peláez/colaborador
30 de julio de 2026, 12:01
La víctima quedó sin vida en el terreno. (Foto: Shutterstock)

La víctima quedó sin vida en el terreno. (Foto: Shutterstock)

Los criminales fingieron querer comprar el terreno, pero todo se trató de una trampa. 

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Lo que parecía ser una negociación para adquirir un terreno terminó en un hecho criminal contra un empresario y ganadero. 

Dos hombres que fingieron estar interesados en comprar un lote, lo asesinaron a balazos en la comunidad San Antonio, Petén.

La víctima fue identificada como Aníbal Lazo, de 55 años, dueño de una lotificación ubicada en ese sector, quien perdió la vida a causa de múltiples heridas de bala.

El empresario Aníbal Lazo fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicleta. (Foto: Carlos Pelaez)
El empresario Aníbal Lazo fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicleta. (Foto: Carlos Pelaez)

De acuerdo con la investigación preliminar, los sujetos llegaron al lugar movilizándose en una motocicleta y dijeron estar interesados en comprar el terreno.

Sin embargo, al captar la atención de Lazo, sacaron armas de fuego y le dispararon. Luego escaparon a excesiva velocidad.

Habitantes de la comunidad expresaron su consternación por el crimen y describieron al fallecido como una persona amable, educada y cercana a los vecinos. Según comentaron, era reconocido por brindar apoyo en actividades comunitarias de la localidad.

El crimen ocurrió en un lote propiedad de la víctima (Foto: Carlos Pelaez)
El crimen ocurrió en un lote propiedad de la víctima (Foto: Carlos Pelaez)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena del crimen para recolectar evidencias, mientras fiscales del Ministerio Público indicaron que se investiga el móvil del crimen.

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