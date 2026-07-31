¡Bajo investigación! PNC se pronuncia tras desalojo de mujer en Nebaj

Luego de que se viralizara un desalojamiento forzado contra una mujer de la tercera edad, la Policía Nacional Civil investiga lo sucedido por parte de los agentes policiales.
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La Policía Nacional Civil (PNC) emitió un comunicado luego de los hechos ocurridos este jueves 30 de julio, en donde una mujer de la tercera edad fue desalojada de su vivienda en Santa María Nebaj, Quiché.
De acuerdo con el escrito, la PNC ya se encuentra realizando las verificaciones internas sobre las actuaciones policiales durante la diligencia de desalojo judicial.
Asimismo, las autoridades indicaron que, el procedimiento se desarrolló con la participación y acompañamiento de las instituciones competentes.
En el lugar del lanzamiento judicial se hizo presente un notificador y ejecutor, acompañado de una intérprete del juzgado de primera instancia civil de Nebaj y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Además, se tuvo la presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), incluyendo una trabajadora social, la inspectoría general de la PNC y paramédicos un cuerpo bomberil.
Indignación
Vecinos de la localidad fueron testigos del desalojamiento forzado de la mujer, lo que causó indignación tanto en la comunidad como en las redes sociales, en donde circulan imágenes de los momentos de tensión.
Horas después, vecinos incendiaron la vivienda de la jueza que habría emitido la orden de desalojo, lo que provocó daños materiales y caos durante la noche del jueves.
Según indicaron medios locales, el hijo de la mujer habría promovido el desalojamiento, pero de momento se desconocen las causas de estas acciones.