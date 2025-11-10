Así fue el curioso plan de Leo Messi para visitar el Camp Nou

-

La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, presumió su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

OTRAS NOTICIAS: Un triplete de Lewandowski pone al Barcelona más cerca del liderato

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la MLS.

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1). El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía. Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou. De hecho, Joan Laporta, presidente del club, habló de Leo en una conferencia de prensa. "La inauguración del nuevo Camp Nou debe ser un partido de homenaje a Messi con toda la afición culé", expresó el mandamás azulgrana.

¿Cómo entró?

Según la prensa catalana, el 10 llegó en un avión privado procedente de Miami a las 2:30 p.m. con Rodrigo de Paul y su familia. A pesar de tener una casa en Cataluña, Messi se alojó en un hotel muy cerca del Camp Nou. Por la noche, salió a cenar con De Paul a uno de los locales más de moda de la ciudad y más tarde esa noche fue cuando visitaron el Camp Nou.

El delantero argentino pidió permiso a la seguridad del estadio y, con la autorización del club, lo dejaron pasar con sus acompañantes. De Paul le tomó las fotos a la "Pulga". Tras visitar el estadio, descansaron un par de horas antes de tomar un vuelo a Alicante, donde se concentrará con Argentina para viajar a Angola a disputar un amistoso.