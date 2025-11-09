Un triplete de Lewandowski pone al Barcelona más cerca del liderato

-

El FC Barcelona consiguió este domingo una valiosa victoria por 4-2 en su visita al Celta de Vigo en la jornada 12 de la Liga Española. En un encuentro vibrante, con ritmo, goles y emociones, el conjunto azulgrana mostró su carácter ofensivo y se llevó tres puntos clave que le permiten mantenerse firme en la persecución del líder, el Real Madrid.

Robert Lewandowski fue la gran figura del partido al firmar un espectacular hat-trick (10, 37 y 73), demostrando su jerarquía y liderazgo en momentos decisivos. El delantero polaco apareció en los instantes más importantes para devolver la confianza y la seguridad a un Barcelona que, por momentos, sufrió en defensa ante la presión y los ataques del conjunto gallego.

El otro tanto lo marcó Lamine Yamal (45+4), quien sigue dando muestras de su enorme talento. A pesar de arrastrar molestias por una pubalgia, el joven atacante volvió a brillar y selló una actuación convincente que reafirma su recuperación.

El Celta, combativo y peligroso, logró marcar en dos ocasiones, con los gritos de Sergio Carreira y Borja Iglesias, y puso en aprietos a la zaga culé, pero no le alcanzó para evitar una derrota ante un Barcelona que tomó la iniciativa desde el inicio y nunca renunció al ataque.

Con este triunfo, el equipo de Hansi Flick sigue pisando fuerte en la lucha por la cima y mantiene la presión sobre el Real Madrid. Ahora se quedan a tres puntos del liderato.