Reportan operativos de seguridad en distintos puntos de la zona 3 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de enero de 2026, 07:11
Miembros del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil realizan operativos especiales en la zona. (Foto: Jorge Sente/colaborador)

Las inspecciones se ejecutan en distintos puntos de la zona 3.

Desde horas de la mañana de este sábado 24 de enero, fuerzas de seguridad del Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a distintos puntos de la zona 3 capitalina para realizar operativos especiales.

Esto en marco del estado de sitio, donde se redoblaron estas operaciones en conjunto para prevenir y resguardar cualquier ataque a la seguridad de los ciudadanos, informaron las autoridades.

Así están en el lugar:

