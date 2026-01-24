Reportan operativos de seguridad en distintos puntos de la zona 3 (video)

Las inspecciones se ejecutan en distintos puntos de la zona 3.
Desde horas de la mañana de este sábado 24 de enero, fuerzas de seguridad del Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron a distintos puntos de la zona 3 capitalina para realizar operativos especiales.
Esto en marco del estado de sitio, donde se redoblaron estas operaciones en conjunto para prevenir y resguardar cualquier ataque a la seguridad de los ciudadanos, informaron las autoridades.
Así están en el lugar: