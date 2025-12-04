Así fue el día después de Xelajú tras la final centroamericana

-

Tras casi dos semanas de concentración, el plantel de Xelajú tuvo día libre este jueves, después de haber perdido la final de la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense por la vía de los penales en el estadio Cementos Progreso.

Luego del pitazo final el técnico Amarini Villatoro dio la última charla y liberó a los futbolistas para que se reunieran con sus familias, cambiaran de página y recargaran energías de cara a la fase final del Apertura 2025.

El plantel volverá a los entrenamientos este viernes en el estadio Mario Camposeco con la vista puesta en el duelo ante Antigua pactado para el lunes a partir de las 8 de la noche, en la misma instalación deportiva.

La desazón de la derrota y la necesidad de pasar rápido el trago amargo, hizo que los chivos decidieran no hablar con los medios en la zona mixta después de la final.

En la práctica de este viernes el grupo completo será evaluado, pero se sabe que ningún futbolista presentó molestias después del duelo ante los manudos. Villatoro tendría plantel completo para recibir a los aguacateros.