Así fue el discurso de Bernardo Arévalo en la ONU

El mensaje del mandatario guatemalteco se centró en la paz, la cooperación y la necesidad de fortalecer el sistema frente a los desafíos actuales.

Este miércoles 24 de septiembre, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, participó en la 80 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Durante su discurso, Arévalo resaltó los avances que Guatemala ha alcanzado gracias al acompañamiento internacional que ha recibido, sobre todo en temas de justicia y lucha contra la corrupción.

De acuerdo al mandatario, su administración mantiene el compromiso de sanear las instituciones y fortalecer la democracia.

"Mi administración defiende, promueve y protege los derechos humanos con firmeza, y mantiene su compromiso de resguardar las libertades consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Abrimos las puertas nuevamente, después de más de siete años, a los mecanismos de control del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos", resaltó.

Apoyo a migrantes

Por otro lado, el mandatario tocó el tema de los migrantes, asegurando que se está fortaleciendo la capacidad para atender a miles de migrantes que transitan por el territorio guatemalteco, asegurando para ellos un trato digno.

"En paralelo, estamos abordando decididamente las causas estructurales de la pobreza que obliga a tantos guatemaltecos a migrar, y estamos reforzando la atención que

brindamos a nuestros ciudadanos en Estados Unidos y México", detalló.

También recordó la importancia de los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, que marcaron el fin de décadas de conflicto interno. Afirmó que Guatemala sigue trabajando de la mano con autoridades indígenas, sociedad civil y sector privado para impulsar un desarrollo inclusivo.

Cambio climático y la Gran Selva Maya

Arévalo se refirió sobre el cambio climático que está afectando a nivel mundial, en donde mencionó la protección que se la ha brindado al Corredor de la Gran Selva Maya.

"El cambio climático es la mayor amenaza existencial que enfrenta la humanidad, y solo podemos abordarla a través de la acción conjunta de los pueblos y de los gobiernos del mundo. Una muestra de ello es la colaboración que hemos tenido con México y Belice, para asegurar la protección del corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, uno de los principales pulmones del continente", expresó.

Según el mandatario, Guatemala es responsable de una mínima fracción de las emisiones globales, "somos uno de los países más vulnerables a sus efectos", afirmó Arévalo.

Por ello han fortalecido el Consejo Nacional del Cambio Climático, el cual se encarga de revisar planes y estrategias nacionales que aportan a la búsqueda de soluciones comunes, dijo.

"Guatemala reconoce que muchos países necesitamos acceso efectivo a financiamiento climático, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, por lo que instamos a todos los países a cumplir sus compromisos de financiación climática y acelerar la implementación del Acuerdo de París", expresó.

Diferendo entre Guatemala y Belice

Durante su discurso, Arévalo habló sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice.

"Ante esta Asamblea General quiero reafirmar el compromiso de Guatemala por resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino, nuestro país hermano, Belice", dijo el mandatario.

Según Arévalo, la futura resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pondrá fin al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice.

Consejo de Seguridad

El mandatario guatemalteco hizo un llamado a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, eliminando el poder de veto y adaptando su estructura a la realidad del siglo XXI.

"Reiteramos la necesidad urgente de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este Órgano, llamado a velar por la paz y la seguridad internacionales, debe reflejar las realidades del siglo XXI y no las estructuras geopolíticas del pasado. Por eso respaldamos una estructura más representativa y democrática, que elimine las complicaciones que implica el poder de veto y refleje la realidad geopolítica actual", afirmó.

Conflicto entre Israel y Palestina

Finalmente el presidente se pronunció por una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina y exigió el cese inmediato de los ataques en Ucrania, Sudán y Gaza.

"Debemos poner un alto al sufrimiento y a la muerte de población civil en Gaza. Llamamos también a la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes. Guatemala, de manera consistente con la posición que mantiene desde 1947, hace un llamado a retomar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina, que garantice la existencia de un Estado para el pueblo palestino, y que le permita coexistir pacíficamente con el Estado de Israel.

