Así fue la lujosa boda de Paris Hilton

Vestuario de lujo, músicos de altura para la recepción y más opulencia se vivió en la boda de la famosa "socialité" Paris Hilton, quien alteró a jóvenes acomodados de los años 2000.

Según el medio especializado Women's Wear Daily, además de el vestido que usó para ir al altar, Paris se cambió 5 veces durante la recepción, todos personalizados por los diseñadores más poderosos de la industria.

Hilton se casó con Carter Milliken Reum, un financista especializado en capitalista de riesgo y emprendedor.

Paris Hilton en su boda. (Foto: Instagram)

Entre los invitados asistieron Kate Beckinsale, Emma Roberts, Ashley Benson, Sofia Richie, Jaden Smith y miembros de la familia Hilton como Kathy Hilton. Nicky Hilton Rothschild y más.

¿Dónde se casó?

La socialité se casó en Los Ángeles, California, en una propiedad de Bel-Air que perteneció al difunto abuelo de Paris, Barron Hilton. El evento duró 3 días, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de noviembre.

Su vestuario:

Paris se presentó al alta con un Óscar de la Renta realizado exclusivamente para ella.

Durante la fiesta, Paris lució un vestido blanco de Ghalia Lav con hombros descubiertos que Hilton coronó con una tiara brillante.

Luego usó un vestido con cristales de Pamella Roland que presentaba una capa a juego especial para realizar su primer baile.

A este le siguió un vestido estilo cóctel, corto, con corpiño también de Óscar de la Renta, con bordado floral.

Para el evento del viernes con temática de carnaval, usó un conjunto rosa intenso de Alice + Olivia, una blusa de manga larga de malla con lentejuelas con una falda de tul asimétrica y un velo.

La música:

Se dice que Demi Lovato fue la encargada de dar su voz para este inolvidable momento, ella cantó "I Will Always Love You" de Dolly Parton.

Fiesta temática:

El viernes se realizó una fiesta temática neón de carnaval en el muelle de Santa Mónica. Se repartieron hot dogs y pasteles de embudo. Hubo una noria y juegos de carnaval, esta fue amenizada por DJ Diplo. Los ganadores de los juegos de feria recibieron un juguete con la imagen de la heredera.

Cierre con broche de oro:

El sábado se realizó una cena preparada por Angelini Osteria, un restaurante italiano muy reconocido en Los Ángeles. Luego inició otra fiesta de nuevo en la propiedad de Bel-Air del difunto abuelo de Hilton, Barron Hilton, donde actuó la galardonada artista Macy Gray.

MIRA LAS FOTOS:

Momento de su baile nupcial. (Foto: Instagram)

Otro de los vestidos a Paris. (Foto: Instagram)

Otro vestido de paris. (Foto: Instagram)

(Foto: Oficial)