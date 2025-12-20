Detectan primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala

-

El Ministerio de Salud dio a conocer que se reportó el primer caso de influenza A H3N2 variante K en el país.

Una paciente de 24 años de edad, quien inició con síntomas el pasado 7 de diciembre, se constituyó en el primer caso en Guatemala de la influenza A H3N2 variante K.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la paciente se encuentra estable y bajo manejo médico ambulatorio.

Además, se precisó que quienes tuvieron algún contacto con la persona, están estables.

Dicha variante se detectó inicialmente en Asia y luego, se supo de casos en América del Norte. Este viernes 19 de diciembre trascendió que ya tenía presencia en Chile, Perú y Bolivia.

El Ministerio de Salud informa y da mensajes de prevención sobre la detección del primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala. pic.twitter.com/dnhx5XajBY — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) December 19, 2025

¿Cuáles son los síntomas?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que "la evolución genética observada en el subclado K forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional".

El MSPAS indicó que, de presentar fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, "se recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud, usar mascarilla y evitar aglomeraciones para limitar contagios".

La OPS también recomendó medidas preventivas personales, como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar y quedarse en casa en caso de fiebre o síntomas para limitar la transmisión.