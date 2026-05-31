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Momento en que agentes capturan a sicario en zona 18 tras ataque armado (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de mayo de 2026, 08:08
Los agentes de la PNC actuaron inmediatamente tras el ataque armado. (Foto: Captura de video)

Los agentes de la PNC actuaron inmediatamente tras el ataque armado. (Foto: Captura de video)

Entre las víctimas del ataque armado hay dos menores de edad.

EN CONTEXTO: Imágenes posteriores al enfrentamiento contra agentes de la PNC en zona 18

Un ataque armado contra los tripulantes de un vehículo particular fue suscitado el sábado 30 de mayo en horas de la tarde.

El hecho ocurrió sobre el bulevar San Rafael, en la colonia Kennedy, ubicada en zona 18.

En el video se muestra el momento en que el agente de la Policía Nacional Civil (PNC) neutralizó al atacante que iba a escapar a bordo de un vehículo de dos ruedas.

El sicario fue identificado como Nelson Rodrigo Díaz Castillo, de 25 años, quien fue capturado en el lugar.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Las víctimas

Un ataque armado dejó a un hombre y una menor de 14 años fallecidos.

Además de cuatro heridos, entre ellos un niño de 4 años, quienes fueron trasladados de emergencia por la gravedad de las heridas.

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