Suchitepéquez vuelve a la Liga Nacional ocho años después

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Ocho años tuvieron que pasar para que Suchitepéquez firmara su regreso a la Liga Nacional. Lo hizo con autoridad, al imponerse 3-1 a Nueva Santa Rosa, en una noche lluviosa en el estadio Pensativo.

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El Gigante del Sur acompañará a San Pedro al máximo circuito. Ocuparán los lugares dejados por Achuapa y Mictlán en la temporada 2026-2027.

El delantero costarricense-guatemalteco Andrés Lezcano se mandó con un gol y una asistencia para liderar la gesta de los venados, en un partido en el que fueron ampliamente superiores y que resolvieron en 50 minutos.

Los de Santa Rosa dejaron escapar su segunda oportunidad de promoción en la temporada. Antes habían caído ante los shecanos, en las semifinales del Clausura 2026, que les hubiera dado el ascenso directo.

La historia

Los venados levantaron su segundo título de Liga Nacional en el Clausura 2016 y dos temporadas después perdieron la categoría. Con el equipo se fue una rica historia, un estadio premundialista y una afición apasionada, que respondió al teñir de azul y blanco la Antigua Guatemala.

El regreso parecía lejano y tuvo que llegar uno de la casa, el técnico guatemalteco Érick González para liderar el proyecto. Lo hizo de la mano de un puñado de jugadores entregados a la causa, quienes levantaron la copa del Clausura 2026 ante Chichicasteco para ganar el derecho a pelear por la promoción.

El partido

Armando Zamorano abrió el marcador al minuto 30 al llegar a cerrar la pinza al segundo palo, tras un centro de Lezcano, en un desdoble veloz que agarró mal parada a la defensiva panelera.

Fue el mismo Lezcano quien amplió la cuenta con un golazo. En otro contragolpe, Lezca quedó mano a mano con un defensor, se lo sacó con un regate para disparar de zurda y hacer explotar las abarrotadas localidades sureñas en el Pensativo.

La tapa la puso Fabricio González, al 50, después de una serie de rebotes dentro del área. Todavía hubo tiempo para que Ronald Valencia descontara, pero ya no le alcanzó a los santarroseños.