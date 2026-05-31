Viviana Aroche rompió la sequía en la Media Maratón de Cobán

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La edición número 50 de la Media Maratón de Cobán tuvo como principal regalo el adiós de la sequía de una victoria guatemalteca en la categoría femenina, luego de que Viviana Aroche cruzara primero la línea de meta en el estadio Verapaz, en una carrera en la que también hubo un estreno en la rama masculina.

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Después de 34 largos años, desde el triunfo de María Cordero en 1992, una atleta chapina se subió a lo más alto del podio en la fiesta cobanera. Aroche lo consiguió y con un cierre digno de una competencia de este calibre.

La llegada a la línea de meta en el "Ecológico", casa habitual de Cobán Imperial y que tuvo los graderíos repletos para recibir a todos los corredores, tuvo como protagonistas a Viviana y Heidy Villegas, quienes definieron a la ganadora en un esprint final que terminó coronando a la oriunda de El Progreso.

Así, Aroche no solo rompió con la larga sequía sin una guatemalteca tocando la gloria en esta icónica carrera a nivel latinoamericano, sino que se convirtió en la primera atleta en conquistar la Media Maratón de Cobán y la Max Tott en un mismo año.

El estadounidense mostró su alegría al cruzar la línea de meta en el estadio Verapaz. (Foto: Patrick Agustín/Colaborador)

Gran estreno

Las "Bodas de Oro" de la carrera también tuvieron una gran sorpresa en la rama masculina, pues el estadounidense Andrew Colley fue quien se acreditó la victoria al llegar a la meta en total soledad después de 1 hora y 3:10 minutos.

De esta manera, Colley, que siempre estuvo al frente de la competencia en un grupo de corredores que no pudieron aguantarle el ritmo sobre todo en los kilómetros finales, se convirtió en el primer atleta de Estados Unidos en alzar los brazos en esta competencia.