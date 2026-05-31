Celebró los quince años de su hija y horas después acabó sin vida

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La víctima aún logró bailar el vals con su hija, sin imaginar lo que pasaría después.

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Elder Mauricio Catalán Estrada, de 36 años, quien sufrió un accidente de tránsito mientras se conducía en su motocicleta durante la madrugada de este domingo en la calle principal de San Miguel Conacaste.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar le brindaron atención prehospitalaria, ya que la víctima presentaba múltiples lesiones derivadas del fuerte impacto.

(Foto: redes sociales)

Sin embargo, al ser trasladado a la emergencia al Hospital Nacional de Guastatoya, murió dentro de la ambulancia.

Familiares y amigos cercanos expresaron su consternación, indicando que Elder había vivido momentos de gran felicidad horas antes de la tragedia, ya que participó en la celebración de los quince años de su hija, con quien compartió el tradicional vals.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron la escena del accidente mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público (MP).