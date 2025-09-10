Disparan a Charlie Kirk, popular comentarista político y aliado de Donald Trump

-

Tras el ataque el estado de salud de Kirk se encuentra bajo reserva.

Charlie Kirk, comentarista y líder juvenil del movimiento Make America Great Again (MAGA), resultó herido de bala este miércoles 10 de septiembre mientras ofrecía una presentación en la Universidad del Valle de Utah.

Según un portavoz de la universidad citado por NBC News, Kirk fue trasladado por su equipo de seguridad fuera del recinto tras recibir el impacto.

Charlie Kirk was just gunned down in cold blood at a speaking event.



Pray for him. pic.twitter.com/QzRkrQuPKA — Jared Howe (@SirJaredofHowe) September 10, 2025

La universidad confirmó que el sospechoso del ataque ya se encuentra bajo custodia, aunque aún no ha sido identificado. Además, el equipo de prensa de Turning Point USA indicó a Fox News que Kirk recibió un disparo, pero su estado de salud no ha sido aclarado hasta el momento.

Charlie Kirk is reportedly in critical condition at the hospital after he was shot in the neck at Utah Valley University.



The suspected shooter has been detained.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/2QBDzqbZgI — AF Post (@AFpost) September 10, 2025

La noticia fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth, quien pidió oraciones por la recuperación de Kirk.

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran tipo en todos los sentidos. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!". expresó.

Charlie Kirk es reconocido como un popular comentarista político y aliado de Donald Trump. (Foto: Reuters)

Asimismo, el senador por Utah, Mike Lee, publicó en X que seguía de cerca la situación y solicitó apoyo en oración por Kirk y los estudiantes presentes.

Charlie Kirk ha sido un actor clave en la expansión del movimiento MAGA entre jóvenes, destacándose por sus presentaciones en universidades y su actividad en redes sociales.

Su estilo de debate y su crítica a lo que él denomina "ideología woke" lo han convertido en una figura reconocida dentro del sector conservador estadounidense.