Así fue sometido el hombre que amenazaba con arma blanca a su pareja (video)

  • Por Jessica González
19 de septiembre de 2025, 16:39
El hombre amenazaba a la mujer con un cuchillo. (Foto: captura de video)

El hombre agredió a la mujer y además, la amenazó con un arma blanca, pero así lo detuvo un agente. 

Un video compartido en redes sociales muestra a un hombre agrediendo a su presunta pareja.

A través de las imágenes se ve cómo el agresor, con un cuchillo en mano, le propina golpes a la mujer, quien intenta defenderse en vano.

Momentos después de la agresión llega un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo somete para quitarle el arma blanca. 

Mira aquí el video: 

El detenido, quien fue identificado como Moisés Chub Maquin, de 23 años, fue llevado a Tribunales, pese a que la pareja decidió no continuar con la denuncia. 

El hecho ocurrió en el barrio San Benito, Santa Catalina La Tinta, en el departamento de Alta Verapaz.

