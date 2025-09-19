Capturan a hombre que amenazaba con arma blanca a su pareja (video)

-

Tras la agresión, la víctima se opuso a continuar el proceso de denuncia.

En el barrio San Benito, Santa Catalina La Tinta, en el departamento de Alta Verapaz, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Moisés Chub Maquin, de 23 años.

Este hombre amenazaba con quitarle la vida a su pareja sentimental, con un arma blanca (una bayoneta), según quedo evidenciado en un video.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre el incidente y ante la denuncia, la PNC indicó que los agentes de turno atendían otra misión.

Sin embargo, fue el Subinspector Andony Morales quien acudió en un vehículo particular, desarmó al individuo y lo consignó por amenazas y escándalo.

El director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, informó que tras la detención, la víctima decidió no continuar con el proceso de denuncia.

Pero el detenido fue trasladado a los Tribunales para el procedimiento correspondiente.

El video

Las imágenes que fueron compartidas por la PNC muestran la forma en la que el hombre le propinaba golpes a una mujer, quien intentaba defenderse de las agresiones.

Además, se observa que él ahora capturado tenía en su mano derecha el arma blanca, con la que amenazaba a su pareja sentimental.

Unos momentos después, el agente de la PNC acudió al lugar, lo sometió y desarmó, según quedó evidenciado en el material audiovisual.