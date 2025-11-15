Desfile Navideño llegó a la zona 5 de la ciudad este viernes

Cientos de vecinos se congregaron la noche de este viernes para disfrutar del mágico recorrido de las carrozas navideñas, un evento familiar que ilumina la capital.
El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala recorrió esta noche de viernes 14 de noviembre varios sectores de la zona 5 capitalina.
Vecinos y familiares salieron a las calles a disfrutar de las distintas carrozas que recorrieron el área.
Los espectadores pudieron observar a sus personajes favoritos durante una noche mágica.