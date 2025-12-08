Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así fue la salida de la "Virgen de los Reyes" del Templo San Francisco (video)

  • Por Jessica González
08 de diciembre de 2025, 14:13
La procesión salió del Templo San Francisco. (Foto: Wilder López/Soy502)

La procesión salió del Templo San Francisco. (Foto: Wilder López/Soy502)

La salida del Rezado de la Virgen de la Inmaculada Concepción ha congregado a varios fieles este mediodía. La imagen inició su recorrido solemne desde el emblemático Templo de San Francisco.

OTRAS NOTICIAS: Así despide el expresidente Otto Pérez Molina a su esposa (video)

El Rezado de la Virgen de la Inmaculada Concepción, mejor conocida como "Virgen de los Reyes", salió este mediodía de lunes 8 de diciembre. 

La salida se realizó del templo de San Francisco, en el Centro histórico. 

Esta tradición mariana es venerada en el lugar y su historia en Guatemala data de hace más de cuatro siglos.

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

Toda una tradición

El Rezado de la Virgen de los Reyes, celebrado cada 8 de diciembre, es una de las tradiciones católicas más importantes del país.

Es reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y es considerado el Rezado más antiguo de América.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar