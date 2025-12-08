Así fue la salida de la "Virgen de los Reyes" del Templo San Francisco (video)

La salida del Rezado de la Virgen de la Inmaculada Concepción ha congregado a varios fieles este mediodía. La imagen inició su recorrido solemne desde el emblemático Templo de San Francisco.
El Rezado de la Virgen de la Inmaculada Concepción, mejor conocida como "Virgen de los Reyes", salió este mediodía de lunes 8 de diciembre.
La salida se realizó del templo de San Francisco, en el Centro histórico.
Esta tradición mariana es venerada en el lugar y su historia en Guatemala data de hace más de cuatro siglos.
Toda una tradición
El Rezado de la Virgen de los Reyes, celebrado cada 8 de diciembre, es una de las tradiciones católicas más importantes del país.
Es reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y es considerado el Rezado más antiguo de América.