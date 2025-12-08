Así despide el expresidente Otto Pérez Molina a su esposa (video)

¡Fue una guerrera! Esto dijo el exmandatario sobre quien fuera su esposa por muchos años.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se hizo presente en la funeraria de zona 9 para acompañar el cuerpo de la exprimera dama, Rosa María Leal de Pérez, quien falleció la noche del domingo.
El exmandatario brindó unas palabras para despedir a quien fuera su esposa por muchos años.
"Fue una guerrera. Quiso mucho a toda la familia, a mis hijos, a mis nietos, a todos. Tenía un corazón muy grande", afirmó.
Pérez también se refirió a Leal como una mujer especial, amable, cariñosa y de mucho servicio.
Estas fueron sus palabras: