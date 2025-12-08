Versión Impresa
Así despide el expresidente Otto Pérez Molina a su esposa (video)

  • Por Jessica González
08 de diciembre de 2025, 13:17
¡Fue una guerrera! Esto dijo el exmandatario sobre quien fuera su esposa por muchos años. 

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se hizo presente en la funeraria de zona 9 para acompañar el cuerpo de la exprimera dama, Rosa María Leal de Pérez, quien falleció la noche del domingo.

El exmandatario brindó unas palabras para despedir a quien fuera su esposa por muchos años.

"Fue una guerrera. Quiso mucho a toda la familia, a mis hijos, a mis nietos, a todos. Tenía un corazón muy grande", afirmó.

Pérez también se refirió a Leal como una mujer especial, amable, cariñosa y de mucho servicio. 

Estas fueron sus palabras: 

