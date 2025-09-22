Imprudencia provoca accidente de tránsito en Quetzaltenango (video)

-

Tras el percance se atendieron a los dos conductores, uno con heridas y otro por crisis nerviosa.

Una imprudencia provocó un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos en el kilómetro 191 de la circunvalación del municipio de Salcajá, Quetzaltenango.

Las imágenes captadas en video muestran el momento en que dos vehículos colisionan y uno de ellos impacta contra un tercer automóvil estacionado frente a un negocio de venta de carros.

Así fue la triple colisión en Salcajá Quetzaltenango la mañana de este lunes



En las imágenes, se observa el momento en el que un carro intenta virar en medio de la calzada, pero no se percató de la llegada de otro vehículo.

Al virar, los dos carros chocan y debido al golpe impactan contra otro automotor.

Conductores afectados

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales brindaron asistencia a dos personas.

Los conductores fueron identificados como Josué Macario, de 37 años quien sufrió una fractura en el dedo medio de la mano izquierda y Baltazar Castro, quien fue atendido por crisis nerviosa.