Así fueron los goles con los que Guatemala le ganó 3-1 a Surinam (video)

Guatemala le ganó a Surinam y los manda al repechaje de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Guatemala finalizó su participación de las eliminatorias con una victoria de 3-1 ante Surinam.
Darwin Lom abrió el marcador con su anotación en el minuto 48.
Olger Escobar hizo el segundo del partido para Guatemala al minuto 56.
Óscar Santis se sumó a la fiesta con su anotación al minuto 65.
La Selección de Guatemala cerró con dignidad la eliminatoria mundialista tras golear a Surinam. Sin embargo, el resultado no le favorece y queda fuera de la clasificación mundialista.