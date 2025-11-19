Versión Impresa
Así fueron los goles con los que Guatemala le ganó 3-1 a Surinam (video)

  • Por Geber Osorio
18 de noviembre de 2025, 21:02
Selección Nacional
Darwin Lom se encargó de abrir el marcador en esta última jornada. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Colaborador)

Guatemala le ganó a Surinam y los manda al repechaje de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Guatemala finalizó su participación de las eliminatorias con una victoria de 3-1 ante Surinam.

Darwin Lom abrió el marcador con su anotación en el minuto 48.

Olger Escobar hizo el segundo del partido para Guatemala al minuto 56.

Óscar Santis se sumó a la fiesta con su anotación al minuto 65.

La Selección de Guatemala cerró con dignidad la eliminatoria mundialista tras golear a Surinam. Sin embargo, el resultado no le favorece y queda fuera de la clasificación mundialista.

