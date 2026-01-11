Así interceptaron a presuntos asaltantes en zona 14 (video)

-

Durante la fuga los delincuentes fueron interceptados y uno de ellos resultó herido de bala.

Un video captado por cámaras de vigilancia documentó los momentos previos y posteriores a un hecho armado ocurrido la mañana del domingo 11 de enero, en la 10 avenida y 12 calle de la zona 14.

En las imágenes se observa a dos hombres desplazándose en una motocicleta.

Uno de ellos, identificado como Erick "N", desciende de la moto y se dirige hacia dos personas para cometer el robo, mientras su acompañante lo espera. Tras cometer el asalto, ambos intentan huir del lugar.

El video muestra cómo, durante la fuga, un guardia de seguridad privada intercepta a los sospechosos y logra derribar a uno de ellos.

En tanto, el otro individuo, posteriormente identificado como José "N", quien presentaba una herida de bala en una de sus manos, escapa corriendo en sentido contrario.

Mira aquí el video:

Trabajo conjunto entre PNC, vecinos organizado y videovigilancia de Integral 14 permite capturas de motoladrones en zona 14.



PNC cuenta con el apoyo ciudadano en muchas áreas, porque la seguridad nos incumbe a todos pic.twitter.com/3IuOSPcYrb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 11, 2026

La Policía Nacional Civil confirmó que José "N" quien resultó herido durante el incidente fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. En el lugar, las autoridades recuperaron las pertenencias sustraídas y un arma blanca.

La PNC también informó que Erick "N" cuenta con tres antecedentes penales relacionados con posesión para el consumo, portación ilegal de arma de fuego y violencia contra la mujer.

