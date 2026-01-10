Conductor comete imprudencias y queda evidenciado (Video)

Un motorista fue detenido tras conducir a alta velocidad e intentar un retorno en sentido contrario.
TE PUEDE INTERESAR: Accidente de tránsito en Quetzaltenango deja tres heridos (video)
Un conductor de motocicleta fue detenido el pasado 9 de enero en la 1.ª calle, entre la 4.ª y 5.ª avenida, zona 1, de San Miguel Petapa.
De acuerdo con las autoridades, el motorista fue sancionado por desplazarse a alta velocidad y por intentar realizar un retorno en sentido contrario a la vía.
Las imágenes del incidente evidencian que la maniobra imprudente estuvo a punto de provocar un accidente de tránsito y casi ocasiona el atropello de un perro que cruzaba la calle.
La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa informó que, durante el procedimiento, el conductor se negó a entregar sus documentos y mantuvo una actitud negativa frente a las autoridades.