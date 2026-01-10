Versión Impresa
Conductor comete imprudencias y queda evidenciado (Video)

  • Por Susana Manai
10 de enero de 2026, 14:30
La PMT informó que el conductor se negó a entregar sus documentos y mostró una actitud negativa durante el procedimiento. (Imagen: Captura de pantalla)&nbsp;

Un motorista fue detenido tras conducir a alta velocidad e intentar un retorno en sentido contrario.

Un conductor de motocicleta fue detenido el pasado 9 de enero en la 1.ª calle, entre la 4.ª y 5.ª avenida, zona 1, de San Miguel Petapa.

De acuerdo con las autoridades, el motorista fue sancionado por desplazarse a alta velocidad y por intentar realizar un retorno en sentido contrario a la vía.

Las imágenes del incidente evidencian que la maniobra imprudente estuvo a punto de provocar un accidente de tránsito y casi ocasiona el atropello de un perro que cruzaba la calle.

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa informó que, durante el procedimiento, el conductor se negó a entregar sus documentos y mantuvo una actitud negativa frente a las autoridades.

