Así operaba y lucía el mayor narcolaboratorio de la historia en Guatemala (video)

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El hallazgo ha tenido impacto internacional al afectar estructuras del narcotráfico mexicano.

EN CONTEXTO: Desmantelan el narcolaboratorio más grande de la historia

En la Aldea Zanjón San Lorenzo, San Marcos, se halló el pasado 27 de mayo, el laboratorio más grande de drogas de los últimos 15 años en Guatemala.

Fueron tres casas que operaban como un centro de producción de cocaína para su distribución ilícita.

En Desarrollo



El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil, localizó un presunto narcolaboratorio, en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, #SanMarcos.



Durante la operación preliminarmente se tienen siguientes resultados:



•08… pic.twitter.com/mQHfvjYM90 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 27, 2026

Los lugares habría sido adecuados con microondas, instrumentos e infraestructura para la elaboración de la droga, preliminarmente proveniente de Costa Rica.

Al empaquetar las sustancias ilícitas estas eran distribuidas a narcos que operan en varios de estados de México, quienes posteriormente venderían la droga.

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)

Varios paquetes ya procesados fueron hallados marcados con las siglas "GMC" y otros paquetes con nombres de personas aún sin identificar, los cuales ya estaban listos para su entrega.

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)

Ocho capturados, incluido un menor de edad

En el "laboratorio" se capturó a ocho hombres, entre ellos un menor de edad, quienes operaban cuando fueron descubiertos en un operativo entre el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Gobernación.

También se incautaron 14 fusiles, 13,600 cartuchos, 16 celulares, 45 cargadores, un pasaporte guatemalteco, Q74 mil, 26 mil dólares y 118 pesos mexicanos.

Además, fueron incautados 22 vehículos de diferentes marcas y modelos, 3 cuatrimotos y 7 motocicletas.

(Foto: Ejército de Guatemala)

(Foto: Ejército de Guatemala)