Desmantelan el narcolaboratorio más grande de la historia

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Un cargamento de 65 kilos de cocaína fue localizado. La droga venía oculta entre chatarra dentro de un cargamento procedente de Costa Rica.

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Las fuerzas de seguridad acertaron un duro golpe a narcotraficantes guatemaltecos, al descubrir el narcolaboratorio más grandes del país en los últimos 15 años, el cual funcionaba en tres casas ubicadas en la aldea Zanjón San Lorenzo.

En este lugar se elaboraba cocaína en cantidades industriales, pues hay indicios que sus principales compradores eran narcos que operan en varios de estados de México, comentaron investigadores antinarcóticos.

Además de varios quilos de coca con el sello GMC, los cuales ya estaban listos para su entrega y otros que estaban siendo preparados, pero ya no les dio tiempo de terminarlos y quedaron sobre unas mesas, otros en el suelo.

(Foto: Ejército de Guatemala)

Armas y dinero

Agregaron que en el terreno se ubican tres inmuebles los cuales están conectados y uno de ellos tiene varias habitaciones y otros ambientes, donde funcionaban las áreas de empacado, distribución y cocina de la droga.

Henry Saenz, ministro de la Defensa, informó que en la primera casa se capturaron a ocho hombres, entre ellos un menor, se incautaron 14 fusiles, 13 mil 600 cartuchos, 16 celulares, 45 cargadores, un pasaporte guatemalteco, Q74 mil, 26 mil dólares y 118 pesos mexicanos.

"En este lugar se hacia el ciclo completo de la producción de coca, la cual era distribuida ya en quilos lista para su consumo", aseguró Saenz.

(Foto: PNC)

Agregó el Ministerio Público, se encuentra en los inmuebles, embalando toda la evidencia, por lo que la cantidad de drogas, armas y dinero podrían aumentar al terminar las distintas diligencias que aún se realizan en la zona.

Por su parte, José Martínez, jefe del Estado Mayor informó que este lugar se logró ubicar como parte de los patrullajes del Plan Cinturón de Fuego, entre efectivos militares y agentes policiacos.

Según Martínez, por la cantidad de los ilícitos encontrados en los inmuebles, las diligencias del Ministerio Público, pues aún faltan otras dos, por lo que podrían extenderse por días, por lo que ahora ellos brindan la seguridad perimetral, que incluyen tanquetas.

Las fuerzas de seguridad continúan contando la cantidad de droga, dinero y armas incautadas. (Foto: Ejército de Guatemala)

Cultivo millonario

El 24 de mayo de este año, en el caserío Flor de la Esperanza, en Las Cruces, Petén, agentes antinarcóticos destruyeron 20 mil 400 plantas de mariguana. Según las autoridades, el sembradío tenía un avalúo estimado de Q10 millones, equivalentes a más de 1.3 millones dólares.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales que operan en zonas fronterizas y áreas de difícil acceso, para el cultivo y trasiego de drogas.