Arsenal y PSG no se sacan ventaja en 90 minutos y jugarán tiempos extras

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La gran final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal en Budapest, tendrá tiempo extra.

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Tras 90 minutos intensos en la Puskás Arena de Budapest, Paris Saint-Germain y Arsenal igualaron 1-1 y deberán disputar 30 minutos adicionales para definir al campeón de Europa.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta tomó ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 6, Kai Havertz aprovechó un balón a profundidad por el sector izquierdo, superó a la defensa parisina con velocidad y definió con precisión ante la salida del guardameta para adelantar a los Gunners.

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Sin embargo, el vigente campeón reaccionó en la segunda mitad y fue ganando terreno con el paso de los minutos. El premio para los dirigidos por Luis Enrique llegó al minuto 62, cuando el árbitro señaló un penalti sobre Khvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el empate con un remate colocado que dejó sin opciones a David Raya.

Tras la igualdad, el PSG mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de completar la remontada en los minutos finales del tiempo reglamentario. No obstante, la falta de contundencia en los últimos metros y las intervenciones de la defensa londinense evitaron que los franceses encontraran el gol de la victoria.

¡Qué locura en Budapest! Marca el PSG, los aficionados sacan las bengalas y tienen que acudir los antidisturbios húngaros a la zona parisina Gonzalo Carro pic.twitter.com/svqGgj0pB0 — MARCA (@marca) May 30, 2026

Con el marcador igualado, el campeón de Europa se definirá en la prórroga, donde ambos equipos buscarán el tanto que los acerque a la gloria continental.

Precedente

La última vez que una final de Champions League llegó a la prórroga tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en la tanda de penales en el estadio de San Siro.