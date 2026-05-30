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Conductor se empotra en la entrada de un hotel en zona 10 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de mayo de 2026, 11:33
El vehículo quedó empotrado en la estructura del lugar. (Foto: captura de video)

El vehículo quedó empotrado en la estructura del lugar. (Foto: captura de video)

El conductor se salió de la vía y terminó estrellándose en una columna de la entrada.

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Esta mañana de sábado 30 de mayo, se originó un hecho vial sobre la 20a. calle y 10a. Avenida, de la zona 10.

El accidente ocurrió cuando el conductor se salió de la vía tras perder el control del transporte, para posteriormente impactar contra la estructura de un hotel.

Así está en el lugar:

Autoridades ya investigan las causas del hecho, mientras que la parte delantera del vehículo quedó destrozada por el impacto. 

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor. 

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