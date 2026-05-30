Dembélé empata la final de Champions: PSG iguala al Arsenal desde el punto penal

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El Paris Saint-Germain encontró recompensa a su dominio en el segundo tiempo e igualó la gran final de la Champions gracias a un penal convertido por Ousmane Dembélé al minuto 65.

La acción que derivó en la pena máxima fue protagonizada por Khvicha Kvaratskhelia, quien tras combinarse con un compañero logró superar la marca de Christian Mosquera.

Cuando el georgiano intentaba escapar rumbo al área, el defensor español lo derribó con una patada por detrás, una infracción que el árbitro alemán Daniel Siebert no dudó en sancionar como penal. Además, Mosquera recibió tarjeta amarilla y poco después terminó siendo sustituido.





Desde los once metros apareció Dembélé. El vigente Balón de Oro ejecutó el disparo con la pierna derecha y colocó el balón en la esquina inferior izquierda, engañando completamente a David Raya, que se lanzó hacia el lado contrario sin posibilidades de evitar el empate parisino.

El 1-1 llegó en un momento favorable para el equipo de Luis Enrique, que había tomado el control del partido desde el gol de Havertz en la primera mitad.

Sin embargo, pese a su superioridad territorial y posesión del balón, el conjunto francés había encontrado dificultades para generar ocasiones claras frente al arco defendido por el guardameta español de los gunners.