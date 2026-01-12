Esta será la ruta que tomará el Aerometro

Este nuevo transporte está diseñado para atender a más de 300 mil usuarios al día.
EN CONTEXTO: Esto podría costar el pasaje del Aerometro
El proceso de construcción del Aerometro podría tardar entre 24 y 36 meses, según estimaciones de la Municipalidad de Guatemala.
Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.
El sistema funcionará con tecnología electromecánica y contará con dos ejes o líneas que, en conjunto, suman aproximadamente 9 kilómetros entre los municipios de Guatemala y Mixco.
Además, incluye la construcción de una Central de Transferencia Intermedia de Occidente como estación multimodal de transbordo y la revitalización de 20,000 m² de espacio público en su entorno.
La construcción inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.
Por otro lado, el Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.
Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.