Así funcionarán las "Bahías antibloqueo" en la ciudad (video)

Con esta nueva opción, ningún conductor podrá quedarse a media intersección bloqueando el paso.

Para evitar que conductores bloqueen el paso, ocasionando tránsito en las distintas calles de la ciudad, la Municipalidad de Guatemala ha creado un nuevo proyecto.

Se trata de las "Bahías antibloqueo", las cuales buscarán mejorar la movilidad vehicular.

El proyecto consiste en un cebreado, el cual está señalizado justo antes del paso peatonal y debe ser ocupado por el vehículo.

Así funcionará

Cada conductor debe tener claro que no puede atravesar la intersección si el espacio de la bahía siguiente no está desocupado.

De esta manera no se estará bloqueando el paso vehicular de la transversal ni el paso peatonal.

Las bahías antibloqueo están diseñadas para que el tránsito avance y la ciudad no se detenga

Bloquearlas afecta a todos y conlleva una sanción de Q300



Próximamente, más orden en las calles empieza por pequeñas decisiones#BahíasAntibloqueo #MovilidadGT #TráficoGT #OrdenVial… pic.twitter.com/7XQCfSemCI — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) February 27, 2026

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que aquellos conductores que invadan la intersección, serán sancionados con una multa de Q300.

"Habrá casos que serán permitidos por diferentes razones, como es el caso de los bomberos en emergencia", afirma.