El nuevo brote viral que está alertando a los padres de familia (video)

Especialista guatemalteco hace un llamado para estar pendientes de los síntomas.
El médico guatemalteco y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de Léon, alerta sobre un nuevo brote del Rino Enterovirus.
Este es un virus que siempre ha existido, pero en ciertas épocas del año surgen brotes epidémicos y cuando bajan las temperaturas se activa.
"He tenido casos de varias escuelas y varios colegios. Como 10 niños hospitalizados", afirma.
El galeno hace énfasis en lo necesario que es detectar los síntomas, para tratar la enfermedad a tiempo.
¡Alerta!
Pueden haber manifestaciones tanto respiratorias como gastrointestinales.
- Fiebres altas
- Tos en exceso
- Fatiga
- Broncoespamos
- Vómitos y diarrea
Según de León, lo complicado es hacer el diagnóstico, debido a que la prueba es muy cara.
Por ello afirma que "lo más importante es tratar los síntomas y manejar el cuadro respiratorio, mantener hidratado al paciente, controlar la náusea y los vómitos, bajar la fiebre y consultar oportunamente con su pediatra".