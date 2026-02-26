Ven a disfrutar en familia del Festival de Verano

La Municipalidad de Guatemala en alianza con Banco Industrial, presentó la primera edición del Festival de Verano en Pasos y Pedales, llevándose a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo del 2026 en Avenida Las Américas, iniciando a las 10:00 de la mañana.
Esta iniciativa consolida y proyecta a la Ciudad de Guatemala como un espacio de encuentro para sus vecinos, asimismo como un motor de dinamización económica y un escenario de celebración cultural en el marco de los 250 años de su fundación.
Los asistentes a esta primera edición del Festival de Verano disfrutarán de una amplia oferta gastronómica, artesanías, música, productos para mascotas y propuestas turísticas para disfrutar de los paisajes guatemaltecos en familia.
El recorrido estará organizado en plazas temáticas estratégicamente distribuidas:
- Plaza Obelisco
- Plaza Simón Bolívar
- Plaza Colombia
- Plaza Canina
- Plaza Cristóbal Colón
- Plaza Centro Municipal de Emprendimiento (CME)
- Plaza La Bandera
- Plaza Costa Rica
- Plaza México
- Plaza O'Higgins
Para facilitar la movilidad entre las distintas plazas, la Muni de Guate habilitará un circuito de "Trolley Bus" a lo largo de la Avenida Las Américas, así como patinetas eléctricas de uso gratuito.
Estos son los detalles de la agenda para el Festival de Verano en Pasos y Pedales
Como parte de las alianzas culturales de esta edición, los vecinos de la Ciudad de Guatemala podrán disfrutar del "Jazz Festival".
Además, se han contemplado 25 conciertos interpretados por 14 agrupaciones, provenientes de 11 países, fortaleciendo el intercambio cultural y posicionando a la Ciudad Capital como un referente regional en la realización de eventos urbanos.
Esta primera edición del Festival de Verano, reafirma el compromiso de la Muni de Guate de impulsar la sana convivencia, fortalecer el emprendimiento local, dinamizar el sector gastronómico y promover la cultura urbana como ejes estratégicos para el desarrollo social y económico.