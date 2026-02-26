Ven a disfrutar en familia del Festival de Verano

-

La Municipalidad de Guatemala en alianza con Banco Industrial, presentó la primera edición del Festival de Verano en Pasos y Pedales, llevándose a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo del 2026 en Avenida Las Américas, iniciando a las 10:00 de la mañana.

Esta iniciativa consolida y proyecta a la Ciudad de Guatemala como un espacio de encuentro para sus vecinos, asimismo como un motor de dinamización económica y un escenario de celebración cultural en el marco de los 250 años de su fundación.

Los asistentes a esta primera edición del Festival de Verano disfrutarán de una amplia oferta gastronómica, artesanías, música, productos para mascotas y propuestas turísticas para disfrutar de los paisajes guatemaltecos en familia.

“ Este año celebramos 250 años de historia y qué mejor manera de hacerlo con espacios que promueven la cultura, recreación y encuentro de las familias ” Ricardo Quiñónez , alcalde de la Ciudad de Guatemala.

El recorrido estará organizado en plazas temáticas estratégicamente distribuidas:

Plaza Obelisco

Plaza Simón Bolívar

Plaza Colombia

Plaza Canina

Plaza Cristóbal Colón

Plaza Centro Municipal de Emprendimiento (CME)

Plaza La Bandera

Plaza Costa Rica

Plaza México

Plaza O'Higgins

Para facilitar la movilidad entre las distintas plazas, la Muni de Guate habilitará un circuito de "Trolley Bus" a lo largo de la Avenida Las Américas, así como patinetas eléctricas de uso gratuito.

“ En Banco Industrial apoyamos con entusiasmo iniciativas que conectan a los guatemaltecos, fortalecen el sentido de comunidad e impulsan el desarrollo económico ” Bárbara Soza , representante de mercadeo de Banco Industrial.

Estos son los detalles de la agenda para el Festival de Verano en Pasos y Pedales

Como parte de las alianzas culturales de esta edición, los vecinos de la Ciudad de Guatemala podrán disfrutar del "Jazz Festival".

Además, se han contemplado 25 conciertos interpretados por 14 agrupaciones, provenientes de 11 países, fortaleciendo el intercambio cultural y posicionando a la Ciudad Capital como un referente regional en la realización de eventos urbanos.

Esta primera edición del Festival de Verano, reafirma el compromiso de la Muni de Guate de impulsar la sana convivencia, fortalecer el emprendimiento local, dinamizar el sector gastronómico y promover la cultura urbana como ejes estratégicos para el desarrollo social y económico.