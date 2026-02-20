Así luce a escena donde fue abandonado el vehículo con cuatro personas adentro

- Tras una llamada anónima se descubrieron a los cuatro hombres fallecidos en el interior de un vehículo en la ruta al Pacífico OTRAS NOTICIAS: Localizan los cuerpos de cuatro personas dentro de un vehículo Cuatro personas fallecidas fueron localizadas dentro de un vehículo tipo sedan en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico luego que de forma anónima alertaran a Bomberos Municipales Departamentales. Al arribo de los socorristas verificaron que se trataba de cuatro hombres que presentaban heridas de bala y ya no contaban con signos vitales. Una persona estaba en la parte delantera y el resto en la parte trasera. (Foto: PMT Villa Nueva) El hecho sucedió en la madrugada de este viernes 20 de febrero, en la imagen se puede observar que en el asiento delantero los posibles responsables del crimen dejaron una nota donde acreditan los cuatro crímenes a la pandilla "MS". El cartel indicaba que el crimen fue realizado por la MS. (Foto: PMT Villa Nueva) En esta imagen se muestra cómo lucía el lugar donde habían dejado el carro abandonado. Aparentemente es sangre que se derramó del vehículo, además en el lugar se encontraron casquillos de arma de fuego al rededor de la escena. Las autoridades investigaron el área para realizar la recopilación de evidencias. (Foto: Cortesía) Las autoridades al terminar las diligencias trasladaron los cuerpos para seguir con las investigaciones de la muerte de los cuatro hombres.