Así juega Agustín Vuletich, el último refuerzo de Comunicaciones

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El delantero argentino Agustín Vuletich se ha convertido en uno de los refuerzos recientes de Comunicaciones FC, en una incorporación que busca potenciar el ataque del conjunto crema de cara al cierre del Clausura 2026.

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Vuletich, nacido el 3 de noviembre de 1991 en Arias, Córdoba (Argentina), es un delantero centro de 1.85 metros de altura, reconocido por su presencia física en el área y su capacidad goleadora. A sus 34 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo jugado en ligas de Sudamérica, Europa y México.

El atacante llega a Comunicaciones como agente libre, tras su último paso por el club rumano UTA Arad, lo que convierte su fichaje en una apuesta de experiencia para el fútbol guatemalteco.

A lo largo de su carrera, Vuletich ha defendido los colores de múltiples equipos. Se formó y debutó profesionalmente en Vélez Sarsfield, donde incluso fue campeón de la Primera División en 2011. Posteriormente, jugó en clubes como Olimpo, Arsenal de Sarandí y tuvo experiencias internacionales en equipos como Arouca, Veracruz y Salernitana.

Ficha Técnica: Agustín Vuletich. pic.twitter.com/MgxHWSNUS3 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) April 8, 2026

Su carrera también incluye pasos destacados por el fútbol colombiano, donde vistió las camisetas de Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Deportivo Cali. En este último país logró uno de sus mejores momentos, especialmente con Medellín, donde fue campeón de la Copa Colombia en 2020.

Además, el delantero tuvo participación internacional con la selección juvenil de Argentina, disputando el Mundial Sub-20 de 2011.

La llegada de Vuletich a Comunicaciones FC representa la incorporación de un jugador experimentado, con recorrido en diferentes ligas y competiciones, lo que podría aportar jerarquía ofensiva al club. Su experiencia y capacidad dentro del área lo perfilan como una pieza clave para reforzar el ataque del equipo crema en la Liga Nacional.