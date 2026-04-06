Fechas y sedes de los juegos de Guatemala ante rivales mundialistas en junio

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Guatemala se medirá a tres selecciones que disputarán la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en junio, confirmó el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz.

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La Bicolor se medirá a República Checa, el 4 de junio en New Jersey; a Ecuador tres días después, en Columbus; y a Austria el 10 de junio en Los Ángeles.

Los juegos se desarrollarán en el marco de la fecha FIFA de junio (aunque el de Austria ya estará fuera de esa ventana) y la Azul y Blanco podrá contar con todas sus figuras. Los estadios y las fechas en las que iniciará la venta de boletos se anunciarán en los próximos días.

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El Bayern Múnich visita al Real Madrid este martes (1:00 p.m. en vivo por ESPN) en la ida de los cuartos de final de la Champions.https://t.co/5nuKw71uJl pic.twitter.com/eFMwIjswwx — Soy 502 (@soy_502) April 6, 2026

Los juegos les servirán a las selecciones europeas y a la sudamericana para afinar detalles de cara a su debut en el Mundial.

República Checa integra el Grupo A y debutará ante Corea del Sur el 11 de junio. Ecuador iniciará ante Costa de Marfil, el 14, en el Grupo E y Austria se medirá a Jordania por el Grupo J el 16 de junio.

Guatemala volverá a la acción, luego de haber perdido 7-0 ante Argelia, el pasado 27 de marzo, en Italia. Fue el segundo juego ante una mundialista en el año, después de caído ante Canadá, el 17 de enero, en Estados Unidos.

La selección que es dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, quien se recupera de una intervención quirúrgica, no tendrá actividad oficial hasta septiembre, cuando debute en la Liga de Naciones de la Concacaf.