Así se jugarán los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX

Concluida la Semana 18 de la campaña 2025 de la NFL, el panorama rumbo al Super Bowl LX ya está completamente definido. Los equipos que siguen con vida en la postemporada buscarán llegar al duelo por el campeonato, programado para el 8 de febrero en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

En la Conferencia Americana, el dominio fue encabezado por New England Patriots, quienes se quedaron con el título del Este tras cerrar con marca de 14-3. Denver Broncos terminó en lo más alto del Oeste con el mismo registro, mientras que Jacksonville Jaguars aseguró el Sur al finalizar 13-4. Por su parte, Pittsburgh Steelers conquistó la AFC Norte luego de una temporada de 10-7.

La Conferencia Nacional también definió a sus campeones divisionales. Seattle Seahawks se proclamó líder del Oeste de la NFC con un sobresaliente 14-3. Chicago Bears se adueñó del Norte con récord de 11-6, mismo registro que permitió a Philadelphia Eagles quedarse con el primer puesto del Este. En tanto, Carolina Panthers avanzó como campeón del Sur pese a cerrar con marca negativa de 8-9.

Con estos resultados, los equipos clasificados se preparan para la Ronda de Comodines, cuyos vencedores avanzarán a la Ronda Divisional, donde se enfrentarán a los mejores sembrados de cada conferencia. Estos encuentros están programados para disputarse los días 17 y 18 de enero.

Finalmente, los campeones de la AFC y la NFC se definirán el domingo 25 de enero en las respectivas Finales de Conferencia, otorgando así los dos boletos al Super Bowl LX, el gran evento que se celebrará en territorio californiano.

Playoffs de la Conferencia Nacional

Seattle Seahawks (1): Descansan el primer juego por ser líderes de la NFC.

Green Bay Packers (7) vs. (2) Chicago Bears

San Francisco 49ers (6) vs. (3) Philadelphia Eagles

Los Ángeles Rams (5) vs. (4) Carolina Panthers

Playoffs de la Conferencia Americana