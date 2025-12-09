¡En caravana! Así le dan el último adiós a alcalde de Masagua (videos)

-

En caravana fue llevado el ataúd con los restos del alcalde de Masagua hacia la aldea Llanitos, donde continuará el velorio.

Entre flores, coronas y consternación, decenas de personas acompañaron el ataúd con los restos de Nelson Marroquín, quien fungió como alcalde de Masagua, Escuintla, hasta la noche de pasado sábado 6 de diciembre, cuando murió en un ataque armado.

El ataúd del jefe edil fue velado en el Palacio Municipal el domingo 7, y en horas de la mañana de este lunes 8 salió en caravana acompañado por decenas de vehículos, inclusive buses, debido a que gran parte de la población acompañó el sepelio hasta la aldea Llanitos.

En dicha aldea fue donde creció y será velado en la casa de sus padres, de donde saldrá el cortejo fúnebre este martes 9 de diciembre a las 10:00 de la mañana, rumbo al cementerio de la localidad, en donde le darán el último adiós.

La caravana también fue acompañada por unidades de Bomberos Municipales Departamentales de Masagua y del Puerto San José.

En los alrededores del edificio municipal se observó poca presencia policial, pese a que se indicó que se brindaría seguridad.

La esposa del alcalde Marroquín, con gran dolor dijo que despide a su compañero de vida y encomienda a Dios la justicia por lo que le pasó a su esposo.

Mientras que, amigos, familiares y vecinos exigen a las autoridades una pronta acción para dar con los responsables de este crimen.

La tragedia

Cuando el jefe edil participaba de un desfile navideño y entregaba juguetes en el callejón Hermano Pedro, de la aldea Obero, acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, un hombre le disparó varias veces, dejándolo gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero falleció.

Las primeras pesquisas perfilan a un autor material solitario: un hombre vestido con pantalón azul y playera blanca, quien tras disparar huyó y se internó en los cañaverales aledaños, una geografía compleja que dificulta el rastreo inmediato.

Fernanda Arriola Marroquín, esposa del alcalde de Masagua, ha acompañado las honras fúnebres. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El Ministerio de Gobernación ha desplegado tres equipos para que se investigue el crimen que enluta a Masagua.