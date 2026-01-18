¡Toman el control Así lograron neutralizar a "El Lobo" en Renovación I (video)

-

En los disturbios se reportó que agentes y personal del Sistema Penitenciario (SP) se encontraban como rehenes de los privados de libertad.

En tres de los penales para hombres de máxima seguridad, Renovación I en Escuintla, Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, se iniciaron disturbios que afectaron al personal del SP y causaron destrozos dentro de las instalaciones.

En redes sociales ha circulado como los reos se organizaban en medio del motín para un churrasco y otras actividades en medio del conflicto.

Luego de 24 horas de haberse reportado un incendio de gran magnitud en Renovación I en Escuintla, desde la madrugada del domingo 18 de enero, se desplegaron fuerzas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) para poder recuperar el control en este penal.

Las autoridades a través de este operativo especial, lograron recuperar el control y retener a Aldo Duppie Ochoa Mejía alias "Lobo", quien es el máximo lider terrorista de la mara 18.

