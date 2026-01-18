¡Se niegan! Reos no quieren dialogar con agentes del Sistema Penitenciario

-

Reclusos del Centro Preventivo de la zona 18 no quisieron dialogar con los elementos del Sistema Penitenciario.

Luego de que se registraran disturbios en los centros carcelarios de Renovación I en Escuintla, Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, autoridades intentaron dialogar con los reclusos de esta última cárcel.

Sin embargo, antes de que finalizara la tarde de este sábado 17 de enero, los reos se negaron a dialogar con los elementos del Sistema Penitenciario (SP).

Minutos más tarde, se realizó el ingreso de la cena para los privados de libertad, incluyendo a los que realizaron los motínes.

De momento se está a la espera de que las autoridades puedan retomar el control de estos centros carcelarios donde se encuentran algunos de los integrantes la pandilla denominada Barrio 18, quienes habrían ocasionado los inconvenientes.

Al Centro Preventivo de la zona 18 se ingresó la cena para los reos. (Foto: Édgar Pocón/colaborador)

Los disturbios

Un incendio se originó dentro de las instalaciones de Renovación I. Mientras las llamas crecían, la tensión dentro de la cárcel se intensificó, dado que la ruta que conduce hacia ella se produjo otro incendio de un vehículo por los familiares de los reos.

Los reos mantienen como rehenes a más de 40 guardias de seguridad, según indicaron las autoridades.